MICHAUD, Fernande



À l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 31 août 2019, à l'âge de 86 ans et 1 mois, est décédée madame Fernande Michaud épouse de feu monsieur Léonard Gagnon, demeurant depuis plusieurs années à Saint-Jean-Port-Joli. Elle était la fille de feu dame Ida Gaudreault et de feu monsieur Armand Michaud. Elle laisse dans le deuil, son compagnon de vie Roger Gagnon; ses enfants: l'abbé Clément, Christiane (Marc Ouellette), Suzanne (Raynald Brassard), Renée (Serge Séguin), Richard (Nancy Lévesque), Daniel, Michel (Louise Tardif) et Isabelle Gagnon (Clare Leanne Grosvenor); ses 13 petits-enfants et ses 10 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Adrien (feu Rita Fortin), feu Lucien (feu Thérèse Soucy), feu Thérèse (Paul Miville), feu Juliette (feu Robert Boutin), feu Sr Colette et feu Marthe Michaud (feu François Darveau; de la famille Gagnon: feu Antoinette (feu Noël Dupuis), feu Jean-Marie (feu Yvette Soucy), feu Marius (feu Jeannine Sénécal), feu Guy (Thérèse Lagacé), feu Gemma, Céline (feu Hugh Williams), feu Marc et Pierre (Aline Pouliot). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour leurs attentions et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. Divers formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront aule vendredi 6 septembre de 19h à 21h30, samedi jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire