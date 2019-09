CÔTÉ, Juliette Gingras



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 24 août 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Juliette Gingras, épouse de feu monsieur Pierre-Émile Côté et conjointe de monsieur Fernand Paquet. Née à Montmorency, le 8 novembre 1937, elle était la fille de feu dame Alice Côté et de feu monsieur François Gingras. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9h30. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de L'Ange-Gardien. Outre son conjoint Fernand, madame laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Céline Fortin), Maryse (Guy Dionne); ses petits-enfants: Cynthia, Maxime (Sylvie Roy), Audrey (Marc-Antoine Côté), de la famille Paquet: Serge, Raynald (Odette Robitaille), Stéphane (Doris Lortie); ses petits-enfants: Valérie (Étienne Tremblay), Simon (Fanny Garceau); son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs: François Gingras (Rose-Marie Gingras), Guy Paquet (Huguette St-Onge); tous les membres de la famille Côté ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le Dr Marchand de même que tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de