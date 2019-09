DUTIL, Danielle



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 30 août 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Danielle Dutil, fille de feu Fernande Dubé et de feu Amédé Dutil. Elle demeurait à Saint-Émile. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 15h30.Elle laisse dans le deuil son fils Éric Roberge (Karine Mercier), sa fille Cathy Roberge (Frédéric Pelletier), ses petits-enfants :EveLorie Pelletier, Alexandre Pelletier, Mathieu Roberge, sa sœur Andrée Dutil (Laurent Ferland), ses beaux-frères et belles-sœurs : Jean-Guy Roberge (Monique Badeau), Michel Roberge, Lise Roberge (Jacques Pruneau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du 5eA et du 6eA de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour la qualité des soins prodigués et le soutien apporté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU. Des formulaires seront disponibles au salon lors des funérailles.