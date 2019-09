THOMASSIN, Marie-Claire Gagné



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 août 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée entourée de sa famille, madame Marie-Claire Gagné, épouse de feu monsieur Noël Thomassin. Elle était la fille de feu monsieur Eugène Gagné et de feu dame Rosée Perron. Elle demeurait à Beaupré.où la famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance 1h30 avant la liturgie, soit de 12h30 à 14h. Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil ses filles et ses gendres: Doris (Pierre Roy) et Diane (Marcel Leclerc); ses petits-enfants: Steeve Roy (Pascale Paradis), Simon Roy (Amélie Buteau), Andrée-Anne Leclerc (Nicolas Lachance); ses arrière- petits-enfants: Aurélie, Lucas, Alex et Arabella; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Marie-Égide (Camille Giroux), Joseph (Cécile Deschènes), Marie-Marthe (Harold St-Pierre), feu Jean-René (Georgette Paré), feu Émile (Gilles Rouleau), et elle était la sœur de feu Denis (feu Thérèse Poulin), feu Paul-Armand (feu Blanche Verreault), feu Marie-Hélène (feu Noël Tremblay), feu Marguerite, feu Ginette, feu Joseph-Eugène (feu Carmen Chevalier) et feu Jean-Yves; sa belle-sœur de la famille Thomassin: feu Léonard (Jacqueline Guérin) et elle était la belle-sœur de feu Raymond (feu Noëlla Saillant), feu Rita, feu Rosario (feu Rosalma Dupont), feu Jacqueline (feu Roland Morin), feu Simone (feu Maurice Guay), feu Jeannine (feu Fernand Pelletier), feu Noëlla (feu Pierre Gagnon), feu Charles-Arthur (feu Marie-Lourde Racine) et feu Paul-Armand. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement tout le personnel des Jardins de la Côte et du CLSC de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués à leur mère. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation du CHUQ, 10, rue de l'Espinay, Québec, (Québec) G1L 3L5 https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/frm_detail.php?FrmUID=11