De Bonnes discussions avec les partisans

On a aussi vu Saphir Taïder discuter plus calmement avec certains partisans.

« On a eu une discussion avec beaucoup de respect, a affirmé le milieu de terrain jeudi midi. Il y avait beaucoup de bruit dans le stade, mais on se parlait très calmement.

Ils me faisaient savoir leur mécontentement, et je suis d’accord avec eux. Nous les premiers, on le sait. »

Même s’il comprend les doléances des amateurs, Taïder les a enjoints de ne pas abandonner l’équipe.

« Je leur ai seulement demandé de continuer de nous soutenir parce que sans eux, on n’est pas une équipe. »

De l’aveu de Taïder, l’appui des partisans, et plus particulièrement des Ultras, peut faire une différence dans la poussée du club vers une place en éliminatoires et en finale du Championnat canadien.