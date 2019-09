De La Voix Junior à The Voice Kids

Trois ans après près avoir atteint la finale de La Voix Junior, la Québécoise Leticia Jimenez participera à The Voice Kids, en France, cette saison.

La chanteuse de 14 ans a donc eu l’impression de se retrouver en terrain connu lorsqu’elle a mis les pieds dans les studios de TF1, l’an dernier. Mais elle l’avoue d’entrée de jeu : elle a hésité avant d’aller passer à nouveau une audition à l’aveugle, qui sera diffusée aujourd’hui en France.

« Mes parents et ma gérante me l’avaient proposé, mais je n’étais pas complètement sûre d’avoir envie de le faire. C’est un processus qui prend beaucoup d’énergie et, au fond, j’avais peur d’être déçue. Je me disais que si ça ne se passait pas bien, ça allait un peu gâcher mon souvenir de La Voix Junior », confie Leticia Jimenez en entretien au Journal.

« Mon côté Showgirl »

C’est donc aujourd’hui qu’elle courtisera pour la première fois le public européen. Pour l’occasion, la jeune chanteuse s’est éloignée des répertoires de Céline Dion ou Ginette Reno qu’elle revisite régulièrement, optant plutôt pour une chanson rythmée empruntée à une populaire chanteuse britannique (dont le titre doit être tu jusqu’à la diffusion de l’émission, à la demande de TF1).

« Je suis habituée à faire des chansons à voix, mais j’ai immédiatement dit oui quand on me l’a proposée. Je me suis dit qu’une chanson pop qui bouge allait me permettre de montrer mon côté showgirl et extraverti, et projeter une image plus jeune », explique Leticia Jimenez.