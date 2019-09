Du talent à L’Albatros

Nicole Fiset, capitaine du club de golf Albatros, me rapporte que plusieurs trous d’un coup ont été réalisés récemment. C’est ainsi qu’André Boivin a réussi, le 30 juillet dernier, son exploit au trou no 15 (170 verges) à l’aide de son bois no 3. Il était accompagné de Sylvain Roy et Richard Blouin. Emmanuel Tiberj a réussi le sien le 11 août au trou no 11 (139 verges) avec son fer 9 et Jocelyne Leclerc, le 26 août dernier, a inscrit 1 sur sa carte de pointage au trou no 16, résultat d’un coup parfait de 109 verges avec son bois 5.

Le nouveau Lac St-Joseph

J’ai toujours aimé jouer sur le parcours du club de golf du Lac St-Joseph. Sa beauté, sa configuration, sa longueur (variant de 4300 à 6315 verges), adaptée selon notre niveau de jeu, m’ont toujours procuré beaucoup de plaisir. Il faut bien avouer que l’endroit avait manqué, ces dernières années, de beaucoup d’amour et surtout d’argent. Depuis que le regroupement de nouveaux propriétaires (17 cellules d’actionnaires), composé de résidents et de gens d’affaires de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de Québec, a injecté pas moins de 2 M$ en décembre 2018 pour l’achat du club, les choses ont radicalement changé. L’embauche de Frédéric Théberge, pour les cinq prochaines années, à titre de directeur général ; le remplacement de toute la flotte des voiturettes motorisées électriques ; l’ajout d’une superbe boutique de golf ; la bonification du service de restauration ainsi que l’achat et l’entretien des équipements sont parmi les points forts du « nouveau » Lac St-Joseph. Le club, qui compte 220 membres, se donne quelques années pour atteindre le plateau des 300 abonnements (1750 $, 7 jours/pleins privilèges) et pour raffiner encore plus « l’expérience client » et l’accueil offert aux membres et aux visiteurs occasionnels. Sur la photo, de gauche à droite : Frédéric Théberge, directeur général ; Louis Paquet, responsable du comité de financement, et Michel Verreault, président du club de golf de Lac St-Joseph. Renseignements : clubdegolfdulacstjoseph.com.

60 ans de mariage

Félicitations à Berthe Rioux et Rodrigue Lessard, originaires de Baie-Comeau mais résidents de Québec depuis 30 ans, qui célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants leur souhaitent santé et bonheur.

Centenaire

Émilius Blouin, de Saint-Augustin-de-Desmaures, célèbre aujourd’hui son 100e anniversaire de naissance. Bon vivant et toujours très lucide, M. Blouin pousse encore la note à l’accordéon. Claudette, sa conjointe des huit dernières années et toute sa famille lui souhaitent un joyeux centenaire.

90 ans

Jean-Guy Côté, de Sainte-Croix-de-Lotbinière, a eu droit à une fête surprise, le 31 août dernier, à l’occasion de son 90e anniversaire de naissance. Ce matin, jour officiel de ses 90 ans (5 septembre 1929), il a droit à la surprise de voir sa photo dans ma page. Le gâteau d’anniversaire voulait également souligner sa passion pour le golf qui persiste depuis 50 ans. Bonne fête M. Côté.

Anniversaires

Daniel Gauthier (photo), ex-président du Cirque du Soleil et propriétaire de la station de ski Le Massif de Petite-Rivière-Saint-François, 61 ans... Stéphanie Crête-Blais, comédienne québécoise, 39 ans... Marc-André Hamelin, pianiste classique et compositeur québécois, 58 ans... Brigitte Boucher, comédienne québécoise, 59 ans... Paul Piché, auteur-compositeur-interprète québécois, 66 ans.

Disparus

Le 5 septembre 2018. Lise Payette (photo), 87 ans, ancienne ministre, auteure et animatrice et grande figure du féminisme québécois... 2018. Gilles Pelletier (photo), 93 ans, comédien québécois... 2016. Nathalie Moreau, 51 ans, la sœur jumelle de la comédienne Sylvie Moreau... 2015. Dennis Greene, 66 ans, chanteur américain (Sha Na Na)... 1997. Mère Teresa, 87 ans, la légendaire religieuse.