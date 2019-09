CARON, Réjean



Au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, le 14 août 2019, à l'âge de 84 ans et 8 mois, est décédé paisiblement, entouré de ses deux nièces, M. Réjean Caron retraité de la compagnie Paterson Marine marchande, fils de feu M. Télesphore Caron et de feu dame Élizabeth Michaud. Il demeurait à Rivière-du-Loup et autrefois de Cacouna. La famille recevra les condoléances au funérariumle samedi 7 septembre, à compter de 12 h 30.Il était le frère de: feu Vital (feu Magella Fraser), Réjeanne (feu Jean-Claude Lavallé, feu Benoit Fournier). Il laisse dans le deuil, ses neveux et nièces de la famille Caron: Nicole, Robert, Colette, Régis, Yvan, feu Henri, Alain, Monette, Carol, Patrick et leurs conjoints(es); ses neveux et nièces de la famille Lavallée: Johanne, Sylvie, Diane et leur conjoint. Sont aussi affectés par son départ, ses oncles, tantes, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s des familles Caron et Michaud. La famille remercie le personnel de la Résidence La Falaise de Rivière-du-Loup et le personnel du 5e étage du Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, pour leur dévouement, leur support et la qualité des soins prodigués à M. Caron. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de la Maison Desjardins de Soins Palliatifs du KRTB, 44, de Chauffailles, Rivière-du-Loup G5R 4E1 ou à la Société Alzheimer du Bas St-Laurent, 235, avenue St-Jérôme, bureau 301, Matane G4W 3A7. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la