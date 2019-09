RHÉAUME, Réjean



À l'hôpital Chauveau, le dimanche 25 août 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Réjean Rhéaume, conjoint de madame Micheline Rhéaume, fils de feu madame Virginie Garneau et de feu monsieur Sylvio Rhéaume. Il demeurait à Saint-Émile. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront déposées au Columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil, sa fille Nadine; son gendre : Michel St-Amand; ses deux petits chéris : Antoine et Megan; sa filleule : Sylvie Longchamp; sa sœur et son frère : Claudette (Bruno Verret), Jean-Marc (Claire Hamel), feu Gaston (Catherine Labrie); ses beaux-frères et belles-sœurs : Claudette (Denis Boivin), Françoise (Michel Longchamp), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'hôpital Chauveau pour la qualité des soins prodigués et le support apporté.