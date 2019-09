BERGERON, Imelda Boulay



À l'Hôpital Laval, aux soins palliatifs, le 17 août 2019, à l'âge de 97 ans et 3 mois, est décédée dame Imelda Boulay, épouse de feu monsieur René Bergeron. Elle demeurait à St-Agapit. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Anita (Camille Gingras), Jean-Claude (Marguerite Gallant), Renald (Martine Bourget), Célyne (Robert Bergeron)(feu Daniel Tremblay), Lucie (Rémi Montminy), Sylvie (Denis Bédard); ses petits-enfants: Pascale (sa filleule), Isabelle et François Gingras), Kathleen et Nancy Gallant, Marie-Noëlle, Jacynthe et Camille Bergeron, Geneviève et Noémie Tremblay Bergeron, Virginie, Esther et Raphaël Tardif, Laurie et Valérie Bédard; ses 20 arrière-petits-enfants ainsi qu'un arrière-arrière-petit-fils; sa sœur Annette (feu Gérard D'Anjou). Elle est partie rejoindre ses frères et sœurs: Antonio, Alphonse, Louis-Philippe, Laurier, Violette, Arthur, Marie-Rose, Henri, Thomas, Jean-Marie; ses beaux-parents: Albert Bergeron et Marie-Louise Paquet ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs : Gérard, Germaine et Pauline Bergeron. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci à la direction et tout le personnel du Manoir Le Beau Rivage de St-Gilles ainsi qu'un merci tout spécial à tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués à notre mère, pour la qualité des soins de fin de vie et tout le réconfort qui nous a été témoigné. La famille vous accueillera aujeudi le 5 septembre 2019 de 19h à 21h30 et vendredi à compter de 9h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'I.U.C.P.Q. 2700, chemain des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la