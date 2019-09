Le mini remaniement annoncé mercredi par le premier ministre François Legault n’est pas anodin. Après deux décennies d’inaction dans le dossier linguistique, il marque un virage majeur. En plus de l’immigration et de la laïcité, l’omniministre Simon Jolin-Barrette devient responsable de la Langue française. Une excellente nouvelle.

Sur le fond des choses, le signal est puissant. Il annonce le retour d’une volonté politique affirmée dans le dossier de la langue. Il était temps. Le français, on le sait, perd de sa force d’attraction depuis des années. Si les mesures à venir sont plus incitatives que coercitives, comme le dit M. Legault, cela n’empêcherait en rien qu’elles aient plus de tonus.

En cela, le « nationalisme » caquiste, dans lequel cette annonce s’inscrit, prend de plus en plus d’expansion. Après la laïcité de l’État s’y ajoutent deux autres piliers importants : le français et la culture. Ce faisant, sur le plan purement stratégique, la CAQ élargit d’autant plus son terrain politique. Libéraux et péquistes ont de quoi s’en inquiéter.