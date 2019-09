COMEAU, Florence Beaudoin



À la Maison de soins palliatifs du Littoral à Lévis, le vendredi 23 août 2019, est décédée à l'âge de 87 ans et 7 mois, madame Florence Beaudoin, épouse de monsieur Roland Comeau. Elle était la fille de feu Georges Beaudoin et de feu Yvonne Venables. Elle demeurait à Saint-Léon-de-Standon. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire :vendredi de 19h à 21h30 et samedi de 9h à 10h55.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Roland Comeau, ses enfants : Jean et Judith (Éric Fontaine). Elle était la sœur de : feu Audélie (feu Antonio Fortin), feu Lucienne (feu Robert Fortin), feu Lucien (feu Thérèse Moore), feu Rose-Hélène (feu Roger Aubry), feu Paul-Émile (feu Jeannette Gosselin), feu Jeannine, Jeannette (Joseph Kaprykowski), Alfred (Noëlla Béland) et feu Florian. De la famille Comeau, elle était la belle-sœur de : feu Élisabeth (feu Wellie Leclerc), feu Maurice (Yolande Lacroix) et feu Gisèle (feu Onil Venne). Elle était la filleule de feu Marie-Ange Venables et de feu Arthur Venables. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces qu'elle affectionnait particulièrement, ainsi que de nombreux parents et amis (es). La famille tient à remercier le Dr Roy, oncologue, et toute l'équipe médicale de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4. Formulaires disponibles au salon.