POULIOT, Rosaire



À son domicile de Lotbinière, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Rosaire Pouliot, le 26 août 2019, à l'âge de 74 ans. Il était le conjoint de feu Hélène Beaudet. Le fils de feu dame Marguerite Mercier et de feu monsieur Antoine Pouliot. Natif de Saint-Michel de Bellechasse, il habitait depuis plusieurs années à Lotbinière. La famille recevra les condoléances le dimanche 8 septembre 2019 de 10h à 11h30Les obsèques ont été confiées à HARMONIA. Il laisse dans le deuil ses 2 filles : Lynn (Martin Naud) et Cathy (Denis Naud), ainsi que leur mère Patricia Shea; ses petits-enfants chéris : Roxanne (Marc-Antoine Huet), Bianka (Jaymes Bureau-Lamarre), Louis, Ann-Frédérique ainsi que son arrière-petit-fils Maddox de plus la fille d'Hélène, Meggie et ses enfants : William et Joey; il laisse également dans le deuil ses sœurs et son frère : Gervaise (feu Jean-Marie Ferland, Jean-Paul Laroche), Étiennette (Claude Lapierre), Lyse (André Huot) et Raynald (Sylvie Morin), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Shea, ainsi que plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces, un oncle, deux tantes et autres parents et ami(e)s. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Fondation du cancer sise au 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3