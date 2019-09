FRENETTE, Robert (Bobby)



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès, à l'Hôpital Jeffery-Hale, le 28 août 2019, à l'âge de 56 ans, de M. Robert Frenette, époux de Mme Nadine Roy. Il est parti rejoindre sa mère Jocelyne Trudel décédée ce printemps et son oncle Waguih Kassabgui. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 15h30 à 17h20.Il laisse dans le deuil outre son épouse Nadine Roy, sa belle-fille Audrey-Anne Rivard (Marc-Antoine Leclerc), son père Raymond, ses frères et sœurs : Michel (Lorraine Caple), Pierre (Nicole Richard) ;Nathalie (Pierre Parent), Kareen (Guy St-Denis); ses oncles: Jacques Trudel, André Frenette (Ginette Caron); ses tantes: Cécile Frenette, Suzanne Frenette et Danielle Trudel (Denis Lainé); ses beaux-parents : Ronald Roy (Gisèle Laberge); ses beaux-frères et belles-sœurs : Steve Roy (Sandra Marois), Stéphanie Roy (Benoit Cloutier) et ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Jeffery Hale (UTRF et soins palliatifs) particulièrement le docteur Geneviève Piuze, sans oublier le personnel de la greffe rénale de l'HDQ où il était suivi depuis plusieurs années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein 2300, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec), H3H 2R5 tél. 1-800-565-4515 poste 0, www.rein.ca