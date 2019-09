AUBIN, Jeannette Demers



Au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, le 28 août 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Jeannette Demers. Elle était la fille de feu Ernest Demers et de feu Exilia Morin et l'épouse de feu Bertrand Aubin. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard, Ronald (Murielle Blais), Michel (Johanne Béliveau), Francine (feu Claude Pelletier), Serge (Anne Grondin); ses petits-enfants : feu Steve, Éric Aubin (Andréanne Dontigny), Jonathan (Julie Campagna) et Christian Aubin, Simon (Nahoé Tardif) et Marc-André Pelletier; ses arrière-petits-fils : Liam et Eli Aubin, Eloan et Mio Pelletier; sa sœur Lylianne et ses frères Léon (Statia Parsons), Aurèle (Yolande Croteau), René Sanfaçon (feu Doris), Serge Falardeau (feu Claudette); ses beaux-frères et belles-sœurs : Thérèse, Jean-Claude (Pauline Héon) et Marcel (Carmen Ducharme). Elle était également la sœur de feu : Hervé, Doris, Anita, Lucien, Rita, Claudette; la belle-sœur de feu : Albert, Gérard, Adrien, Réal, Gisèle, Yvon, Marie-Paule, Raymond et Jacques. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e et 5e étage du Centre d'Accueil St-Joseph pour les bons soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, https://www.castjoseph.com/fr ou à la Société Azheimer Chaudière-Appalaches, https://www.alzheimerchap.qc.ca/.