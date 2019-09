BÉLANGER, Renald



Au CLSC de Sainte-Marie, le 2 septembre 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Renald Bélanger, époux de Mme Hélène Marcoux. Il demeurait à Saint- Elzéar. La famille vous accueillera aule vendredi 6 septembre 2019 de 19h à 21h. Le samedi 7 septembre 2019 de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil outre son épouse: Hélène Marcoux, ses enfants: Nicolas (Naomie Brind'amour) et Stéfany (Kevin Bilodeau); ses petits-enfants: Dania et Nelly Bélanger, Ophélie et William Bilodeau; ses frères et sœurs: feu Armand (Aline Carrier), feu Yvon (Lise Sylvain, Pierre Jacques), feu Hugues (Micheline Fleury), Henriette (Edmond Samson), Réjeanne (Denis Fortin), Guymond (feu Francine Tardif), Gaétan (Rachelle Laplante) et Louise (Serge Brochu); ses beaux-frères et belles-sœurs: Liliane (Dollard Turgeon), Marcel (Céline Roy) et Lina (Robert Lapointe), ainsi que Pierre Giguère (Ghyslayne Paradis) et Dany Giguère. Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et plusieurs ami(e)s. Dons suggérés: Fabrique de Saint-Elzéar, Fondation Québécoise du cancer : https://fqc.qc.ca