BÉLAND, René



À la Maison Catherine de Longpré, le mercredi 28 août 2019 à la suite d'un dur combat contre le cancer est décédé à l'âge de 74 ans et 6 mois, monsieur René Béland, époux de madame Lisette Bernard et fils de feu Alcide Béland et de feu Françoise Béland. Il demeurait à Beauceville et autrefois à Shawinigan sud. La famille recevra les condoléances au centre funérairede 10h à 14h55,Par la suite, il y aura mise en habitacle au columbarium Gérald Cloutier 208, route 108 à Beauceville. Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Lisette Bernard; sa fille An-Josée (Jonathan McChesney). Il était le frère de: feu Denise, Pierrette (Raymond Ricard), Colette (Michel Thibodeau), Roger (Lise Laliberté), feu Gilles et Alain Béland (Johanne Lord). Il était le beau-frère de: feu Rosaire (Jeanne Fortin), Madeleine (feu Robert Morency, Paul Grenier), feu Henri-Paul (feu Carmen Gosselin), feu Joachim (Gisèle Grondin), feu Carmen (feu Jean-Philippe Goulet, feu Joseph-Elie Roy), Pamphile (Réjeanne Gosselin), feu Laval (feu Claire Denis), Michel (feu Angèle Lagrange), Thérèse (feu Florien Ferland), feu André, Gaétane (René Brousseau) et Jocelyne (feu André Lussier). Il laisse également dans le deuil ses oncles et tantes ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux collègues de travail et ami(e)s. La famille désire remercier les préposés de l'hôpital de Saint-Georges ainsi que tout le personnel de la maison Catherine de Longpré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison Catherine de Longpré.