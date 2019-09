Hausse des profits de 18% pour Couche-Tard

Alimentation Couche-Tard a vu ses profits nets bondir de 18,3% au dernier trimestre pour atteindre 538,8 M$ US.

Les résultats financiers de Couche-Tard font toutefois état de revenus en baisse de 4,2% pour la période terminée le 21 juillet, à 14,16 G$ US.

Le géant québécois des dépanneurs soutient que les marges sur le carburant pour le transport routier aux États-Unis ont été plus importantes alors que ses frais financiers ont été moins élevés.

Les analystes qui suivent le titre de Couche-Tard s’attendaient toutefois à des meilleurs revenus (14,99 G$ US).

Or, les profits générés par Couche-Tard ont surpassé les attentes des analystes qui tablaient sur un bénéfice ajusté de 95 cents US, selon les prévisions recueillies par la firme Refinitiv.

En excluant certains revenus, le bénéfice ajusté par action de Couche-Tard a atteint 97 cents US par action comparativement à 87 cents US par action un an plus tôt.

Fractionnement des actions

Par ailleurs, Alimentation Couche-Tard annonce qu’elle augmentera son dividende trimestriel et fractionnera ses actions.

L’entreprise a annoncé un fractionnement de ses actions de catégorie A et B, à raison de deux pour une. Une décision approuvée par son conseil d’administration et la Bourse de Toronto.

Couche-Tard a également décidé d’augmenter son dividende trimestriel à 12,5 cents par action. Avec le fractionnement, le dividende trimestriel passera de 6,25 cents par action pour chacune des actions catégorie A et des actions catégorie B.