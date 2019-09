Incertitudes économiques: faut-il se ruer vers l'or?

Avec les nombreux éléments d'incertitude sur les marchés financiers, le prix de l'or a grimpé à son plus haut niveau depuis 2013. Mais les investisseurs y trouvent-ils leur compte face à des bourses en montagnes russes?

Une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, le Brexit et l'instabilité à Hong Kong: il n'en faut pas plus pour créer une véritable ruée vers l'or sur les marchés.

«Quand il y a des fluctuations dans le marché, il y a toujours plus d'intérêt», confirme Mark Cutler, responsable du service à la clientèle chez Kitco, un marchand d’or situé à Montréal.

«Les gens qui achètent pensent que l'or va continuer à monter et ils ne veulent pas se faire prendre. Les gens qui vendent, parce qu'ils ont payé un plus bas prix, ils prennent leurs profits», poursuit M. Cutler.

Le montant des transactions qui s’effectuent entre ces murs varie beaucoup. Des investisseurs peuvent négocier des pièces de 2000 $, comme des lingots valant des millions de dollars.

Le bon moment?

L’or est considéré comme une valeur refuge, c’est la raison pour laquelle son prix grimpe en temps d’incertitudes économiques.

«On entend de plus en plus parler de particuliers et d'institutions qui achètent de l'or au lieu de placer leur argent, de mettre leur argent dans un compte de banque», souligne le vice-président de Gestion privée Desjardins Steven Gauthier.

Ce dernier se garde pourtant de recommander aux investisseurs de se ruer vers l’or coûte que coûte.

«De regarder à investir dans l'or comme une valeur refuge, ce n’est pas nécessaire, affirme l’expert. Il y a des gens, par contre, qui peuvent vouloir profiter de la montée du prix de l'or. On parle peut-être un peu plus de spéculations.»

Le moment peut toutefois être bon pour se débarrasser de vieux bijoux qui traînent dans vos tiroirs.

«Les gens qui ont acheté [de l'or] il y a 10 ans, ou il y a cinq ans, ils font tous de l'argent présentement», souligne M. Cutler.

La prudence reste de mise, car si l'or a atteint un sommet, son prix pourrait reculer.

L'or n'est pas un placement comme les autres. Un lingot qui valait 140 000 $, il y a un an, en vaut aujourd’hui 200 000 $. Il s’agit d’un rendement de loin supérieur à celui des principaux indices boursiers, mais un rendement tout de même soumis à une forte volatilité.