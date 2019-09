L’employeur peut faciliter la conciliation travail-famille

Avec la rentrée scolaire, parvenir à coordonner les horaires de travail, les heures de classe des enfants et les périodes de loisirs, en plus du temps consacré aux déplacements, devient un véritable tour de force.

Avoir le même horaire de travail que son conjoint peut grandement faciliter l’organisation de la vie familiale. C’est ce qu’avait dernièrement demandé une policière à son patron, dans le but de faire coïncider ses congés avec ceux de son amoureuse travaillant chez un autre employeur.

Pour profiter de ces congés, le salarié doit aviser son employeur le plus tôt possible et lui fournir les raisons justifiant son absence. Par exemple, le fait que sa présence soit requise à une réunion de parents à l’école serait un motif lié à l’éducation, tandis que son désir d’assister à un tournoi sportif auquel participe son enfant ne le serait pas. Dans certaines circonstances, l’employeur pourra même exiger que le salarié lui remette un document justificatif.