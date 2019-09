Les chauffeurs de taxi manifestent à Québec

Les chauffeurs de taxi de Québec tiendront une brève période de grève, jeudi matin, mais n’excluent pas des moyens de pression plus musclés ces prochaines semaines si leurs appels ne sont pas entendus au gouvernement.

Les chauffeurs de taxi sont invités à décliner toute demande de transports, sauf celles jugées essentielles, entre 9 h et 11 h, et à converger vers l’Assemblée nationale pour manifester leur mécontentement à l’endroit du projet de loi 17 sur la réforme de leur industrie.

Le service régulier devrait reprendre par la suite.

«On ne souhaite pas prendre la clientèle en otage. Premièrement, cela aurait des impacts sur nous. Deuxièmement, on ne veut pas passer pour les méchants aux yeux de la population, mais on veut se faire entendre malgré tout. C’est ce qu’on a fait ailleurs dans la province et ça été bien reçu», indique le porte-parole de Taxi Coop 5191, Mhadi Dardari.

D’autres moyens?

Cela dit, les chauffeurs envisagent de durcir le ton s’ils n’obtiennent pas des concessions au projet de loi 17, qui prévoit l’abolition des permis de taxi et qui ouvre grande la porte aux concurrents tels que Uber.

«Présentement, on ne touche pas au transport adapté, mais plus tard... à Montréal, il y a des gens qui sont prêts à arrêter de faire du transport adapté», évoque M. Dardari.

«C’est la première semaine [de grève rotative]. On va voir comment ça s’est passé et on va s’asseoir à la fin de la semaine. Si c’est bon pour nous, on va continuer. Si ça n’a pas été bon, on va arriver avec d’autres solutions», précise-t-il.

Les chauffeurs réclament à tout le moins des compensations financières équivalentes à la perte de valeur de leurs permis qu’ils évaluent à 1,4 milliard $ globalement. Le gouvernement leur offre 814 millions $ en indemnités diverses.

«On est dans un dialogue de sourds avec le ministre Bonnardel. En commission parlementaire, il n’a démontré aucune ouverture. Chaque fois qu’un amendement était proposé par l’opposition, il était catégoriquement refusé. Il n’y a aucune écoute. Taxi Coop a dépensé plusieurs milliers de dollars pour déposer des mémoires et ils font comme s’il n’y avait rien», dénonce le porte-parole de 22 ans.

Mhadi Dardari affirme s’être personnellement procuré un permis de taxi au coût de 205 000 $ en 2016. «C’est comme exproprier quelqu’un de sa maison pour 40% du prix qu’il a payé. Ce n’est pas logique», déplore-t-il.

Plusieurs municipalités touchées

La grève rotative touche aujourd’hui les taxis de Québec, Laval, Hull, Le Gardeur, Lachute, Jonquière, Trois-Rivières, Granby, Baie-Comeau, Thetford Mines, Blacklake, Chicoutimi, Repentigny, Rouyn-Noranda, Gatineau, Cap-aux-Meules et Mont-Joli.