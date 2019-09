Marc Labrèche dévoile ses projets de mariage avec sa conjointe Jennifer Miville Tremblay

Dans l'édition du 5 septembre du magazine Échos Vedettes, Marc Labrèche en a dévoilé un peu plus sur son mariage, qui aura lieu prochainement.



Fiancé depuis décembre dernier à son amoureuse Jennifer Miville Tremblay, qui est designer de costumes, mais aussi artiste peintre, le populaire comédien compte bien ne pas trop attendre pour le mariage. Sans donner de moment précis, il laisse entendre que la cérémonie aura lieu dans un avenir rapproché.



«Je ne sais pas exactement quand aura lieu notre mariage. [...] Ça se fera dans un an ou un an et demi», a déclaré celui qui, à la barre de l’émission Cette année-là pour une deuxième saison, était présent au lancement de la programmation de Télé-Québec.

Dario Ayala / Agence QMI



Alors que la date exacte de leur union n’est pas encore fixée, d’autres détails, comme le nombre d’invités, sont aussi toujours en discussion.



«On se demande si on veut faire ça gros ou plus intime», a confié le comique.



Marc Labrèche et Jennifer Miville Tremblay, qui emménagent ensemble dans une nouvelle maison, sont en couple depuis maintenant plus de quatre ans.

*Lisez tous les confidences de Marc Labrèche dans le magazine Échos Vedettes en kiosque jeudi!*