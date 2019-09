Maternelle 4 ans: un coût par classe deux fois moins élevé à 396 000$

La Fédération canadienne des contribuables estime plutôt à 396 000 $ les coûts pour la construction de nouvelles classes de maternelle 4 ans, soit un montant deux fois moins élevé que la moyenne de 800 000 $ annoncée par le ministère de l’Éducation en avril dernier.

Pour arriver à ce montant, la Fédération affirme même qu’elle se base sur des barèmes établis dans un document de référence du ministère publié en juillet 2018.

La FCC a réalisé son calcul à l’aide du Guide pour l’estimation du coût total d’un projet de construction ou d’agrandissement d’école – Formation générale.

Six fois plus

En campagne électorale, la Coalition avenir Québec avait affirmé que le coût moyen pour la construction d’une nouvelle classe de maternelle 4 ans était plutôt de 122 400 $.

Quelques mois plus tard, le chiffre du printemps dernier était désormais six fois plus élevé que celui avancé en 2018. Devant une telle explosion des coûts, la FCC souhaite que le gouvernement pense à ceux et celles qui payent la facture.

« On n’avait pas l’ensemble des informations qu’on a aujourd’hui. Ça ne change absolument rien à notre détermination d’offrir les meilleurs services possible à nos élèves. On va aller de l’avant », avait affirmé le ministre Jean-François Roberge.

« En suivant les barèmes du ministère de l’Éducation, nous avons calculé qu’il devrait en coûter moins de 400 000 $ pour bâtir une nouvelle classe de maternelle 4 ans », a dit Renaud Brossard, directeur québécois de la Fédération canadienne des contribuables. « On est bien loin du chiffre de 800 000 $ du ministre Roberge. »

Pour fins de calculs, la FCC a utilisé un scénario « conservateur » prévoyant la construction d’une salle de classe unique de 70 m2, dans la commission scolaire des Appalaches, pouvant accueillir le chiffre moyen de 14 élèves de maternelle 4 ans.

Selon les calculs, le coût de construction de cette salle de classe serait de 396 127,26 $. Les coûts ont été ventilés dans une vingtaine de sous-catégories comme l’aménagement, l’équipement, les honoraires, les permis et le mobilier.

« Improvisation »

« À 800 000 $, ça nous semblait assez élevé, alors on s’est posé des questions. Le premier chiffre de 122 400 $ était un chiffre de campagne électorale pour rendre le projet emballant. On dirait que le gouvernement continue d’improviser sur le dossier des maternelles 4 ans », a ajouté M. Brossard.

« On leur demande de retourner voir les chiffres. Le gouvernement Legault se doit de retourner à la table à dessin avant de gaspiller des centaines de millions de dollars », a-t-il conclu.

Les trois partis d’opposition à l’Assemblée nationale ont dénoncé au printemps l’entêtement du gouvernement à vouloir aller de l’avant avec cette mesure coûteuse.