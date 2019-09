Quelques conseils pour Cole Caufield

À 20 ans, Poehling est à peine plus vieux que Caufield, de deux ans son cadet. Ce qui ne l’a pas empêché de lui offrir quelques conseils lors des nombreux échanges qu’ils ont eus via l’application Snapchat.

« Il arrive un moment où l’on tient tout pour acquis. On se demande pourquoi on doit faire certaines choses. À quoi cela va-t-il nous servir dans quelques années ? La réalité, c’est qu’on ne sait pas où l’on sera dans quelques années. Fais ce qu’on te demande au lieu de te demander pourquoi on te le demande. C’est ce que j’ai compris, il y a deux ou trois ans. Ça rend la vie plus simple. »