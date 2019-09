Reprendre la bataille du français

On comprend dès lors pourquoi il hérite aujourd’hui du « dossier » de la langue française, laissé à l’abandon, et même piétiné, pendant les quinze années au pouvoir du Parti libéral.

Il aura d’abord besoin de la lecture la plus lucide qui soit de notre situation linguistique. Quoi qu’en pensent les optimistes stipendiés, la situation du français est tragique, et d’abord à Montréal, où son statut de langue officielle est devenu largement illusoire. Au mieux, on dira de notre métropole qu’elle est bilingue, ce qui est une manière polie de dire qu’elle est en voie d’anglicisation. On dira la même chose de Laval. Partout s’impose la formule débile « bonjour-hi ».