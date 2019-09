Rouge et or natation: démission de l’entraîneur-chef Nicholas Perron

À deux semaines de la rentrée scolaire, une bombe de grande magnitude a éclaté dans la piscine du PEPS de l’Université Laval.

À la tête du club de natation du Rouge et Or depuis 15 ans, l’entraîneur-chef Nicholas Perron a remis sa démission. Le 19 août, il a rencontré le président du conseil d’administration du club Jean-Marie De Koninck et le responsable du programme Rouge et Or Jean-Noël Corriveau pour les informer de sa décision.

«Personne ne s’attendait à ça, a résumé Corriveau. On a convoqué un conseil d’administration d’urgence quelques jours plus tard et ouvert un concours pour dénicher son successeur. Pour l’instant, l’entraîneur-adjoint Emmanuel Vergé assure l’intérim.»

Perron n’a eu qu’à traverser un corridor au PEPS pour se dénicher un nouvel emploi. Il a accepté un poste d’adjoint avec le Club de natation de Québec (CNQ). «C’est un gros changement, a-t-il reconnu. Je réfléchissais à mon avenir depuis quelques semaines quand cette opportunité s’est présentée. Jonathan Blouin a quitté le CNQ pour accepter un poste à Brossard. J’ai alors décidé de faire le saut. J’adorais ce que je faisais et je n’aurais pas bouger si l’opportunité ne s’était pas présentée.»

«C’est un retour aux sources alors que je m’occuperai des nageurs des groupes d’âges, de poursuivre Perron. J’aurai 60 nageurs du sport-études. C’est un nouveau défi et je sors de ma zone de confort. Je seconderai aussi Marc-André Pelletier avec les seniors. Je m’entends bien avec Marc-André et nous avons déjà travaillé ensemble à deux compétitions internationales avec l’équipe canadienne. Je suis bien à l’aise de l’aider à préparer la relève.»

Les deux enfants de Perron ont suivi le paternel au CNQ tout comme quelques autres nageurs.

Le Rouge et Or risque-t-il de se retrouver en eaux troubles à l’aube d’une nouvelle saison universitaire? «C’est soudain comme décision, a convenu Perron, mais le Rouge et Or est une organisation assez forte et assez rôdée qu’elle va trouver des solutions rapidement.»

Le président De Koninck a pris soin d’écrire une lettre expédiée par courriel aux parents des nageurs pour les rassurer sur l’avenir du club. Le concours se terminera, dimanche à 16 h.

Compte tenu qu’il ne s’agit pas de la meilleure période pour dénicher un candidat de qualité, le Rouge et Or possède une police d’assurance. «Emmanuel n’est pas intéressé par le poste d’entraîneur-chef, mais il nous a assuré qu’il est prêt à assumer la relève de façon intérimaire aussi longtemps que nécessaire, a expliqué Corriveau. Ça enlève de la pression si jamais le candidat choisi ne peut pas se joindre à nous rapidement ou si personne ne fait notre affaire.»

Les dernières années ont été particulièrement difficiles pour le Rouge et Or dont la dernière bannière provinciale remonte à 2016. «La domination de Montréal dans les dernières années n’a pas été un facteur, a assuré Perron. Cette année, nous avions eu un bon recrutement avec la venue de plus de cinq Européens.»

Corriveau savait que le recrutement n’était pas la tasse de thé de Perron. «Il m’avait déjà dit qu’il n’était pas bon et n’aimait pas le recrutement. Tu ne peux pas attirer des athlètes seulement avec le nom et l’image Rouge et Or.»

Après une domination de 2006 à 2012, le Rouge et Or n’a remporté depuis 2013 que deux bannières sur une possibilité de 21 à l’enjeu, les deux par l’équipe masculine.