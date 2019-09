Sylvain Marcel donne plus de détails sur son rôle de René Angelil

En entrevue dans l’édition du 5 septembre du magazine 7 Jours, Sylvain Marcel a révélé quelques éléments à propos de son prochain rôle très attendu.



Même s’il n’est pas encore sorti, le film dans lequel Sylvain Marcel tiendra la vedette fait déjà couler beaucoup d’encre. Le long métrage sera réalisé et scénarisé par Valérie Lemercier et inspiré librement de la vie de Céline Dion. Lemercier y campera le rôle de la diva alors que Sylvain Marcel lui donnera la réplique, dans un rôle inspiré de René Angélil.



«Ce n’est pas une imitation, c’est vraiment un personnage qui a un autre nom, mais il lui ressemble pas mal. Valérie Lemercier m’a dit qu’elle ne voulait pas faire une parodie. À ses yeux, Céline est une mégastar, et elle n’avait pas envie de rire d’elle, mais plutôt de l’honorer», a expliqué celui qu’on pourra voir dans la nouvelle série Les Honorables.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI





Le comédien a aussi révélé qu’au cours du tournage, Valérie est devenue une amie.



«Elle est très cool et très pointilleuse. Quand elle veut quelque chose pour une scène, elle n’en démord pas», a-t-il témoigné.



Quant à la sortie du film, dont le tournage s’est terminé le 2 juillet, le comédien a laissé savoir que ce serait possiblement dans la prochaine année.



«Il sort le 2 décembre 2020 à Paris. Imagine: le jour de ma fête! Au Québec, peut-être qu’on le verra avant, étant donné que c’est la terre natale de la femme dont il est question dans ce film, mais je n’en ai aucune idée», a-t-il indiqué.



