Des croûtes à manger

CHICAGO | Les Bears de Chicago ont insisté toute la semaine avant leur duel face aux Packers de Green Bay à l’effet que leur quart-arrière Mitchell Trubisky est prêt à passer au prochain niveau. Meilleure chance la prochaine fois!

Les Packers ont remporté le duel inaugural de la 100e saison de la NFL au compte de 10-3 et le jeune Trubisky a maintes fois été la cible de huées de ses propres partisans visiblement dégoûtés, au Soldier Field.

«Chaque personne de Chicago qui a payé son billet ce soir a raison d’être en colère. Nous avons été terribles», a pesté l’entraîneur-chef Matt Nagy.

Son quart-arrière n’a complété que 25 de ses 42 passes pour des gains modestes de 226 verges, dont 97 au quatrième quart. C’est donc dire que pendant trois quarts, il n’a rien fait qui vaille.

Interception fatale

Néanmoins, les Bears demeuraient dans le coup grâce à une poussée tardive, mais avec 1 min 58 s à écouler, Trubisky a lancé dans une triple couverture dans la zone des buts. Sa passe est atterrie dans les mains de Adrian Amos... un ex-coéquipier qui, incidemment, porte désormais le chandail ennemi. Un cadeau d’adieu, qui sait?

«Je ne vous mentirai pas, c’est un beau feeling», a réagi Amos, qui a passé les quatre dernières saisons avec les Bears.

«C’est bon de revenir ici et de gagner, surtout de la manière dont on a joué en défensive en les limitant à trois points. C’est une belle manière de débuter la saison.»

Quant au jeu au sol, le comité de trois porteurs des Bears formé de Mike Davis, David Montgomery et Tarik Cohen n’a produit que 46 verges sur 15 portées. Un spectacle fort pénible qui s’apparentait à une cinquième semaine de présaison!

«Ce match, ce n’est pas qui nous sommes. Notre défensive s’est fendu le derrière pour nous, mais l’attaque n’a pas fait le travail. Nous allons réparer ça. Trois points, c’est ridicule», a ragé Nagy, qui a mentionné que «Trubisky a été correct, mais je ne l’ai pas aidé.»

Pour sa part, le pivot ne s’est pas montré tendre envers lui-même.

«Je n’ai pas très bien joué. J’ai laissé plusieurs jeux sur le terrain. Je pense quand même avoir pris de bonnes décisions la plupart du temps, mais j’ai raté quelques passes. Je sens que j’ai laissé tomber mes coéquipiers et nos partisans», a-t-il débité.

Trubisky s’attendait visiblement à de meilleurs résultats, lui qui se disait plus en confiance que jamais cette semaine. Il s’est tout de même dit loin d’être abattu quant à la suite des événements.

«C’est très inhabituel de la part de notre attaque, surtout quand on pense à la manière dont nous avons performé à l’entraînement dernièrement. Nous misons sur des gars de caractère dans ce vestiaire et nous allons pousser ensemble dans la même direction.»

Touché, Graham!

Les seuls points sont venus du premier placement en carrière du botteur Eddy Pineiro. Le Soldier Field a été soufflé par un vent de soulagement collectif quand ce dernier a réussi son botté de 38 verges au premier quart.

Les Packers, jusque-là étouffés offensivement, ont démontré quelques minutes plus tard qu’ils possédaient encore une belle force de frappe quand Aaron Rodgers a rejoint Marquez Valdes-Scantling sur 47 verges. Trois jeux plus tard, Jimmy Graham inscrivait le premier touché de la saison sur une réception de huit verges et les Packers se donnaient une avance de 7-3. Il s’agissait d’une première passe de touché pour Rodgers à Chicago depuis 2015.

Le botteur Mason Crosby a complété la marque avec un placement de 39 verges avec 5 min 15 s à jouer.

Pendant ce temps, les Bears n’ont converti que trois situations de troisièmes essais en 15 tentatives, ratant notamment deux troisièmes essais et une verge à faire.

Défensive surprenante

Cela dit, les Packers n’ont pas volé cette rencontre. C’est la défensive des Bears que tous attendaient, mais c’est finalement celle des visiteurs qui a régné.

La plus longue séquence offensive des Bears a été de 59 verges, au quatrième quart, et s’est soldée par l’interception fatale. Tout le reste de la soirée, les Ours n’ont pas franchi 20 verges dans sept de leurs 12 séquences à l’attaque. Au total, ils n’ont obtenu que trois maigres jeux à l’intérieur de la ligne de 20 des Packers, une récolte famélique.

À Green Bay, la coutume est de ne pas dépenser un sou sur le marché des joueurs autonomes. L’hiver dernier, ils ont pourtant dérogé à cette règle et leur audace a rapporté gros.

Il y a bien sûr le maraudeur Adrian Amos qui a réussi l’interception clé. Le secondeur Preston Smith a quant à lui réussi cinq plaqués et deux sacs du quart, dont le dernier qui a mis fin à la rencontre sur un quatrième essai avec 1 min 08 s à jouer, sur une ultime tentative désespérée des Bears.

Enfin, l’autre secondeur amené via les emplettes du mois de mars, Za’Darius Smith, a ajouté un sac, portant le total des Packers à cinq dans cette rencontre.

La saison dernière, les Bears ont été invaincus (11-0) quand leur défensive a concédé moins de 22 points. C’est donc une rare défaite en pareilles circonstances.

Et si Mitchell Trubisky continue de guider l’offensive de la sorte, la défensive se sentira vite surtaxée. Un match ne fait pas une saison, mais les Bears vont passer une longue semaine à répondre à des questions inconfortables. Des questions que tous se posaient déjà...