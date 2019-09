Université franco : l’Ontario accepte de financer... à certaines conditions

Pour la première fois depuis les compressions de l’automne 2018, le gouvernement de Doug Ford s’est officiellement engagé jeudi à financer l’Université de l’Ontario français. Mais la partie n’est pas gagnée d’avance pour les Franco-Ontariens.

Les gouvernements Ford et Trudeau continuent de se lancer la balle dans le dossier de la création d’une première université de langue française en Ontario. Formellement aboli il y a un peu moins d’un an, le projet a été relancé dans les dernières semaines, à la veille du déclenchement des élections fédérales.

En réponse à un protocole d’entente envoyé mardi par la ministre fédérale des Langues officielles Mélanie Joly, le gouvernement de Doug Ford a répliqué jeudi avec sa version modifiée du protocole.

«Nous avons obtenu les autorisations nécessaires pour garantir que nous verserons notre part du projet, nous sommes prêts à réaliser un engagement financier et nous sommes prêts à signer le protocole d’entente révisé», affirme le ministre de la Formation, et des Collèges et Universités de la province, Ross Romano, dans sa lettre à Mme Joly.

Les conservateurs ontariens, qui affirmaient l’automne dernier que l’état des finances publiques de l’Ontario ne permettait pas la création de cette institution dans le Grand Toronto, soutiennent maintenant être prêts à y injecter la moitié des 126 millions $ requis sur huit ans pour son démarrage.

Loin de se réjouir de ce progrès, le cabinet de la ministre Joly fait plutôt preuve d’une grande prudence.

« On est en train d’analyser l’offre et on va leur répondre bientôt », a indiqué un porte-parole.

En coulisse, les libéraux reprochent à Queen’s Park de ne pas s’engager formellement à financer l’Université pendant les huit premières années, et de ne pas avoir fourni de montage financier formel.

Même son de cloche chez Amanda Simard, celle qui fut autrefois la seule élue franco-ontarienne du caucus conservateur, et qui siège maintenant comme députée indépendante.

« Avant de crier victoire, il faut être vigilant », dit-elle en entrevue au Journal.

« Il faut une demande formelle du gouvernement provincial, avec un cadre financier clair. On ne peut pas s’attendre à ce que le gouvernement fédéral signe un chèque en blanc. »