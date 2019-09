Vol et agression armée: la police de Québec recherche deux suspects

QUÉBEC - Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l’aide de la population afin d’identifier deux hommes suspectés de vol et d’agression armée à l’hôtel Universel, situé au 2300 chemin Sainte-Foy.

L’évènement s’est produit le 7 août dernier, vers 23 h 30, lorsque les deux suspects se sont introduits dans un local réservé aux employés pour y voler différents items.

Selon la police, ils ont été surpris par deux employés et une violente altercation s’en est suivi durant laquelle un des suspects aurait frappé une des victimes à la tête lui causant ainsi de graves blessures qui ne mettent toutefois pas sa vie en danger.

Les suspects mesurent environ 1,80 m (5 pi 11 po) et pèse environ 77 kg (170 lb). Au moment des faits, le premier suspect portait un coton ouaté gris pâle avec logo de chauve-souris à l’avant, des jeans bleus et des gants. Le second suspect portait des pantalons en coton avec des pièces de tissu noires sur les genoux ainsi que des souliers de marque «Nike».

Toute personne ayant des informations peut communiquer avec la police en composant le 911 ou de façon confidentielle au 418-641-AGIR (2447).