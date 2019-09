GRENIER, Denise Beaulieu



Au Centre Drapeau Deschambault de Ste-Thérèse, le 21 août 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Denise Grenier, épouse de feu Romain Beaulieu. Elle était la fille de feu Eudore et Laura Grenier. Ayant demeurée à Charlesbourg la majorité de sa vie, elle résidait à Ste-Thérèse depuis quelques années.où la famille vous accueillera à la sacristie de l'église à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière de St-Charles-Borromée après la cérémonie. Mme Grenier laisse dans le deuil sa fille unique Nathalie (Steve Bouchard); ses deux petites-filles: Ariane et Ève; ses neveux et nièces: Jacques Girard (Claudette Dumais), Michel Girard (Céline Drouin), Francine Girard (Gaston Roy), Jean Grenier (Béata Tyrala); son beau-frère et belles-soeurs: Paul-Henri Beaulieu (feu Pauline Gagnon), Rachelle Vaillancourt (feu Robert Beaulieu) et Lucie Coutu (feu Jean-Guy Beaulieu); neveux et nièces de la famille Beaulieu ainsi que plusieurs petits-neveux et nièces. Elle était également la soeur de feu Gaston (feu Françoise Trudel) et feu Suzanne (feu Camille Girard) ainsi que la belle-soeur de feu Estelle, Fernande, Jacqueline, Lucien, Émilien, Carmelle, Raymond, Annette et Rita Beaulieu. Un remerciement particulier au personnel du 3ième étage du centre Drapeau Deschambault de Ste-Thérèse.