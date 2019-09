300 $ au client qui trouve une serveuse

Le patron d’un bar de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent, fait appel à ses clients pour trouver de la main-d’œuvre.

Il offre un incitatif financier à celui ou celle qui lui trouvera des serveuses. «Je leur dis, si vous me présentez quelqu’un qui pourrait travailler au Pub et qui fait un minimum de six mois, je vais remettre 300 $ en l’argent à la personne», a dit Gatéan Landry, copropriétaire du bar Pub Le St-Alex.

La proposition s’est répandue et a déjà fonctionné pour au moins une serveuse, qui a été engagée après avoir été recommandée par une autre employée.

Photo courtoisie

Aussitôt qu’elle aura complété ses six mois de travail, elle recevra les 300 $ promis, car le programme s’adresse aussi aux autres serveuses.

L’entreprise embauche de cinq à six personnes qui travaillent de façon régulière ou sporadique.

Pour aider à l’embauche, M. Landry a aussi augmenté les salaires de 2 $ de l’heure et fera des rénovations pour améliorer la zone de travail des serveuses.