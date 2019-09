FORTIN, Nelson



Au Centre hospitalier de Matane, le 26 août 2019, est décédé à l'âge de 53 ans et 6 mois, M. Nelson Fortin, époux de Mme Martine Marois et fils de feu Mme Réjeanne Fillion et de feu M. Gérard Fortin. Il demeurait à Matane. La famille recevra les condoléances le vendredi 6 septembre de 14 h à 17 h de 19 h à 22 h et samedi jour des funérailles à compter de 8 h 30 à laet l'inhumation au cimetière de Matane. Il laisse dans le deuil son épouse Martine, ses enfants: Sébastien (Audrey Blackburn), Marie-Hélène (Stevy Turcotte), Xavier; ses sœurs: Johanne (Alain), Sylvie-Louise; son frère Éric (Manon), son beau-père André Marois (feu Monique Philibert), son beau-frère Pierre Tremblay (feu Anne-Julie Marois), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis(es). Les personnes qui le désirent peuvent témoigner leur sympathie par un don à la Fondation du CHUM de Montréal pour la recherche en Hépato Biliaire, 465, rue McGill, bureau 800, Montréal (Québec) H2Y 2H1.