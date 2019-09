Au rythme des voyages

« J’ai quelques voyages de planifiés, avec Fred et ma blonde, avant la fin de l’année. Je vais faire la Guadeloupe et la Floride et je retournerai aussi à Nashville... C’est sûr que je veux aussi retourner voir des shows à Nashville pour m’inspirer », confie-t-il, rencontré avec sa copine Olivia Rochon sur le tapis rouge de la première de La Voix Expérience.