NADEAU, Anita Gauthier



À l'Hôpital Général de Québec, le 22 août 2019, à l'âge de 85 ans et 10 mois, est décédée madame Anita Gauthier, épouse de monsieur Claude Nadeau, fille de feu madame Maria Gauthier et de feu monsieur Omer Gauthier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : François (Lucie), Robert (Natacha, ses enfants: Audrey et Cédrick ); ses petits-enfants: Isabelle (Olivier), Mireille (Jean-Philippe) et leur mère Sylvie; ses frères et sœurs: feu Rita (feu Paul-Émile), feu Sylvio (feu Michelle), Marie-Reine (feu André), feu Lucien (Florina), feu Adjenar (feu France), feu Laurette (feu Jean), feu Clovis (Louisette), Hélène (Laurent), Élizabeth (feu Yvon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nadeau: feu Jean-Marie (feu Hélène), feu Paul (feu Odette), feu Charles (feu Pauline), feu Philippe (feu Lucille), feu Eugène (Marie), feu Maurice (Huguette), Cécile (feu Gaston), feu Germain (feu Agathe), Monique (feu Jean-Denis), feu Thérèse (Denis), Léopold (Yolande), Guy (Lisette), Rita (Guy) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 9h30. Sa famille profite de l'occasion pour remercier le personnel de la Résidence Rioux D'Auteil, pour les bons soins prodigués, de votre attention, de votre générosité et de votre dévouement à son égard. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, QC Téléphone: 418 527-4294 info@societealzheimerdequebec.comwww.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.