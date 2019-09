Barkskins : un méga-tournage à Québec

Marie-Christine a visité le plateau de tournage de la fresque historique Barkskins, une imposante série de 10 épisodes mettant en vedette l’acteur britannique David Thewlis, qui était de la distribution d’Harry Potter, notamment, Christian Cooke (The Art of More) et James Bloor (Dunkirk), et produite par le studio Fox pour la chaîne National Geographic. Notre animatrice s’est entretenue avec le maire de Québec, Régis Labeaume, heureux de la présence chez nous des artisans de cette mégaproduction, la plus importante réalisée dans la ville. En effet, quelque 100 figurants, 150 techniciens et plus d’une dizaine d’artistes sont installés à Québec à l’occasion de ce tournage.

Marie-Christine a aussi parlé avec Elwood Reid, producteur exécutif et scénariste, de même qu’avec Isabelle Guay, directrice artistique. Obtenez un avant-goût en regardant le reportage, demain.

Un plongeon dans notre histoire

Le récit de Barkskins remonte à 300 ans en arrière. Il s’agit d’une adaptation télévisuelle du roman de l’écrivaine américaine Annie Proulx, auteure de grand succès dont l’adaptation cinématographique a été oscarisée et encensée par la critique. L’intrigue se déroule au 17e siècle et relate le parcours d’Européens qui arrivent en Nouvelle-France pour coloniser la région en défrichant les forêts, soit juste avant l’affrontement entre les Français et les Anglais.

Il s’agit du tournage d’une première saison. Si la série suscite l’engouement attendu, quatre autres saisons pourraient également être tournées à Québec. La première saison sera diffusée sur la chaîne National Geographic l’an prochain.