De la pluie et de la fraîcheur pour la fin de semaine

MONTRÉAL – Nuages, pluie et fraîcheur seront au programme cette fin de semaine alors que les restes de l’ouragan Dorian viendront effleurer certains secteurs du Québec, mais surtout les Maritimes.

Environnement Canada a émis un bulletin d’information sur les cyclones tropicaux pour certaines régions du Québec, dont Anticosti, Blanc-Sablon, Chevery, et les Îles-de-la-Madeleine.

«L'ouragan Dorian devrait affecter grandement certaines régions des provinces atlantiques cette fin de semaine», a indiqué l’organisme fédéral.

Selon les plus récentes données des modèles de prévision, l'ouragan Dorian, en suivant la trajectoire la plus probable, arriverait au sud des Maritimes samedi, traverserait l'est de la Nouvelle-Écosse au cours de la nuit de samedi à dimanche, puis traverserait les eaux est du golfe du Saint-Laurent ou l'ouest de Terre-Neuve d'ici dimanche matin.

De la pluie parfois forte est attendue: la plus importante quantité de pluie tombera probablement sur la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et la région du golfe du Saint-Laurent, où l'on prévoit de 50 à 100 mm de pluie.

La journée de vendredi commencera avec du soleil et les nuages s’installeront graduellement sur l’ouest et le sud-ouest de la province tandis que les températures seront légèrement sous les normales de saison.

À Montréal, le ciel sera généralement ensoleillé avec des vents devenant du nord-est à 20 km/h le matin, et un ennuagement prévu en après-midi. Côté température, il fera un maximum de 21 °C. La pluie pourrait commencer à tomber au cours de la nuit, avec 60 % de probabilité d’averses.

À Québec, la situation sera similaire: la journée sera marquée par une alternance de soleil et de nuages avec un mercure qui affichera un maximum de 16 °C. Au cours de la nuit, 40 % de probabilité d’averses est prévu.

La journée de samedi reste incertaine avec des averses dispersées, du vent et des températures sous les normales saisonnières.

À Montréal comme à Québec, des averses sont attendues tout au long de la journée et il fera respectivement 19 °C et 15 °C.

Dimanche, les averses pourraient encore rythmer la journée sur certains secteurs. À Montréal et à Québec, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec respectivement 60 % et 30 % de probabilité d’averses.

Le beau temps devrait être de retour pour le début de la semaine avec du soleil attendu sur la majorité des secteurs. Ce sera le cas à Montréal et à Québec où les températures seront de 20 °C et 18 °C.