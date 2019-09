Déjà la première année

« Elle était tellement motivée. C’est magnifique ! Elle m’a même dit qu’elle avait hâte d’avoir des devoirs. Le jour où elle m’a dit ça, je me suis dit que j’allais me le rappeler toute ma vie », relate-t-elle, rencontrée sur le tapis rouge de la première du spectacle La Voix Expérience, au Théâtre Saint-Denis.

« Je leur dirais de ne pas chialer et de profiter de chaque seconde. Je leur conseille aussi de tenir un journal intime, parce que, je le garantis, on ne se rappelle plus de rien après », assure-t-elle.