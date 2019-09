Finale Andreescu-Williams: «le plus grand match de l’histoire du tennis canadien», selon Daniel Nestor

Daniel Nestor croit fermement aux chances de l’Ontarienne Bianca Andreescu qui croisera le fer avec Serena Williams en finale des Internationaux des États-Unis, samedi, à Flushing Meadows. L’ancien spécialiste du double insiste d’ailleurs sur la dimension historique de l’affrontement à venir.

«Ce sera le plus gros match de l’histoire du tennis canadien considérant les circonstances. Serena Williams est la meilleure joueuse de tous les temps et elle tentera de gagner son 24e grand chelem pour égaler le record. Elle sera opposée à l’étoile canadienne qui a probablement été la meilleure joueuse sur le circuit cette année», a lancé Nestor, qui a évolué pendant 27 ans sur le circuit de l’ATP, à l’antenne de TSN.

Nestor estime d’ailleurs que les chances qu’Andreescu renverse l’Américaine de 37 ans sont très bonnes.

«Elle est vraiment sur une lancée; elle a battu tout le monde. La meilleure préparation pour un match comme celui-là est d’avoir joué beaucoup et d’avoir gagné beaucoup. Sa confiance n’a probablement jamais été aussi élevée. Elle l’est sûrement davantage que celle de Serena en ce moment.»

«Et Serena a eu de la difficulté dans ce type de match depuis un an, a poursuivi Nestor. Elle a joué deux finales plutôt ordinaires en grand chelem. De son côté, Bianca n’a rien à perdre, et elle a une très bonne attitude aussi.»

Selon l’ancien joueur ontarien, la qualité du service de Williams aura un impact important sur l’issue du match.

«Si Serena sert bien, ça va lui donner l’avantage. Mais si ce n’est pas le cas et qu’il y a de longs échanges, ce sera à l’avantage de Bianca. Elle a des aptitudes exceptionnelles pour changer le rythme et ça frustre ses opposantes. Si Bianca arrive à la sortir de sa zone de confort, le match sera entre ses mains.»

Ancien numéro un mondial en double, Nestor en a vécu aussi de grands moments au fil de prolifique carrière. Détenteur de 12 titres du grand chelem et de 91 titres ATP en double, le Canadien de 47 ans se souvient de sa première finale dans un tournoi majeur.

«J’étais juste vraiment nerveux et je ne me concentrais pas sur les bonnes choses. Et ç’a passé très rapidement. Mais sa situation est différente. Elle a tellement eu de grosses victoires, et elle est habituée de jouer de gros matchs. Si je ne peux donner qu’un conseil, c’est de ralentir le rythme et de prendre ça un point à la fois. Les choses vont aller vite alors il faut rester dans le moment présent.»