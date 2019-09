Hausse de 19 % pour les nouveaux contrats de déneigement à Québec

La Ville de Québec va devoir payer une facture beaucoup plus salée, l’hiver prochain, pour ses opérations de déneigement en raison d’un bond de 19 % des plus récents contrats de déneigement octroyés à des fournisseurs privés.

Le maire Régis Labeaume et le responsable des travaux publics au comité exécutif, Jérémie Ernould, ont convoqué la presse, vendredi après-midi, pour faire le point sur la situation, déplorant cette hausse «historique» du prix des soumissions pour les contrats, dont la durée moyenne est de trois ans.

Impossible de savoir, pour l’heure, ce que cette hausse signifie en millions de dollars sur un budget annuel d’environ 30 M$ puisque les contrats qui doivent être renouvelés cette année concernent 13 zones – dont la superficie est différente – sur 45. Le maire a promis des réponses dans le prochain budget en décembre. Déjà éprouvée l’an dernier par un hiver difficile (avec 387 cm de neige), la Ville avait dû débourser 9,8 M$ de plus.

«On n’aime pas ça, 20 %, mais je pense que ceux qui vont renouveler leurs contrats pour leurs entrées cette année vont sûrement avoir aussi une augmentation, c’est certain (...) On va payer ce que ça coûte, c’est une fatalité, il y un hiver. La meilleure façon de faire, c’est d’optimiser mais une fois qu’on a fait ça, il faut payer», a déclaré le maire de Québec.

Nouvel appel d’offres

Afin d’atténuer la hausse, qui était encore plus élevée à l’ouverture des soumissions (+28 %), la Ville a choisi de lancer un nouvel appel d’offres pour les deux zones où l’écart était le plus important (environ 50 %) par rapport aux estimations, soit Val-Bélair et les « rangs ouest » dans le secteur de l’aéroport.

Quatre zones seront par ailleurs reprises en régie interne par les employés municipaux qui entretenaient déjà 54 % des rues de la Ville. Ils délaisseront en contrepartie deux zones offertes qui seront, elles, offertes à contrat.

Étude pour identifier les causes

La Ville lancera une étude pour tenter d’identifier les causes précises de cette augmentation importante. Déjà, elle avance plusieurs hypothèses comme la pénurie de main-d’œuvre, les clauses et la durées des contrats qui peuvent rebuter des fournisseurs, la clause d’ajustement en fonction des précipitations (le seuil est établi à 295 cm), la distance plus longue à parcourir pour les dépôts à neige et le réajustement du marché.

Le nombre de soumissionnaires a diminué de moitié depuis 2016, passant de 20 à 9, a également souligné le maire, évacuant par ailleurs presque d’emblée toute possibilité de collusion. «Avec les critères qu’on a mis en place et surtout les critères mis en place par l’UPAC et que nous, on applique, ça serait assez compliqué. C’est une hypothèse qui est quasiment exclue. On va avoir une entreprise indépendante qui va évaluer tout ça», a-t-il néanmoins indiqué.

Projets pilotes cet hiver

L’administration Labeaume lancera, par ailleurs, une poignée de projets pilotes cet hiver. Elle réduira la fréquence de soufflage dans certaines rues à faible densité et sans trottoir, elle entreprendra le déneigement de certaines pistes cyclables pour la toute première fois et elle tentera l’expérience de l’alternance pour les interdictions de stationnement dans les quartiers dotés de feux clignotants.

La nouvelle politique de déneigement de la Ville de Québec, actuellement en processus de révision, sera déposée au printemps 2020. Des consultations publiques sont en menu. La Ville prévoit son adoption à l’automne 2020.