Langue française: il faut «ébranler les colonnes du temple», dit Pauline Marois

MONTRÉAL | L’ex-première ministre du Québec Pauline Marois, dont l’intervention récente dans les médias a nourri l’ouverture du gouvernement Legault à revoir la Loi 101 sur le français au Québec, n’occupera pas un potentiel poste de Commissaire à la langue française.

Même si Mme Marois affirme qu’elle poursuivra ses efforts de promotion et de défense de la langue française au Québec, l’ancienne politicienne préfère «conserver sa liberté» et poursuivre ses différents engagements hors politique.

«Je n’ai pas demandé cela et je ne suis pas disponible», a-t-elle indiqué en entrevue à l’émission «Mario Dumont», vendredi, ajoutant n’être pas pleinement convaincue de la pertinence d’un poste de Commissaire à la langue française, comme le prévoit la politique en la matière de la Coalition avenir Québec (CAQ).

«C’est à débattre dans les semaines qui viennent», a soutenu Mme Marois.

Fierté

N’empêche, l’ex-première ministre péquiste demeure convaincue de la nécessité d’«ébranler les colonnes du temple» pour freiner l’érosion de l’usage du français – bien que non catastrophique – au Québec, particulièrement chez les jeunes.

«Je pense qu’il faut retrouver la fierté de parler français – et de bien le parler», a évoqué Mme Marois. Selon elle, les jeunes sont actuellement plus insensibles à cette question.

«Il y a une proportion importante de jeunes pour qui il y a de l’indifférence à l’égard de la langue, a-t-elle analysé. Mais je fais confiance à leur intelligence et à leur niveau de préoccupation par rapport aux grands enjeux de société.»

Pauline Marois estime qu’en dénonçant et en illustrant la situation du français aux jeunes, ceux-ci seront sensibilisés à l’importance de l’enjeu.

La question linguistique s’annonce être l’un des sujets chauds de l’automne à l’Assemblée nationale. Le Parti libéral du Québec et le gouvernement de François Legault se sont montrés ouverts à revoir la Loi 101 au cours des derniers jours, eux qui étaient pourtant fermés à l’idée lorsque le Parti québécois de Pauline Marois était au pouvoir.