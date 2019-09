Les hauts et les bas décortiqués

2 mai 2012

Nouveau départ

Photo Pierre-Paul Poulin

Marc Bergevin entre en fonction. Il hérite d’une équipe qui a terminé au 28e rang du classement général la saison précédente.

5 juin 2012

Retour vers le futur

Michel Therrien est nommé entraîneur de l’équipe une deuxième fois, lui qui avait dirigé le Canadien de 2000 à 2003.

4 juillet 2012

Bon allié pour Price

Bergevin pige dans la cour des Blackhawks, son ancienne équipe, afin de dénicher un nouvel entraîneur des gardiens. Le travail de Stéphane Waite sera bénéfique pour le développement de Price.

17 janvier 2013

Bye bye Gomez !

Deux jours avant le début de la saison, qui a été retardé de trois mois en raison d’une suspension des activités décrétée par la LNH, le Canadien rachète le contrat de Scott Gomez.

19 janvier 2013

Vent de fraîcheur

Photo USA Today Sports

Le Canadien fait de la place pour les jeunes Alex Galchenyuk et Brendan Gallagher. L’arrivée de ces deux joueurs apportera un vent de fraîcheur dans le vestiaire.

27 avril 2013

Voilà qui est mieux

L’équipe termine la saison au sommet de sa division (Nord-Est à l’époque) et au deuxième rang de l’Association de l’Est. Elle s’incline cependant en cinq matchs devant les Sénateurs d’Ottawa au premier tour des séries. Le Canadien mise néanmoins sur un noyau de joueurs qui permet d’être optimiste.

24 juin 2013

Bonne affaire

Le Canadien rachète le contrat de Tomas Kaberle

4 juillet 2013

Six ans trop tard

Six ans après avoir préféré les Flyers au Canadien, Daniel Brière signe un contrat de deux ans d’une valeur de huit millions avec le Tricolore. Ses meilleurs jours sont toutefois derrière lui. Il est échangé à l’Avalanche du Colorado un an plus tard en retour de Pierre-Alexandre Parenteau.

5 mars 2014

Bel essai

Thomas Vanek s’amène à Montréal en retour de Sebastien Collberg, un jeune espoir qui ne jouera jamais avec les Islanders ni aucune autre équipe de la LNH. Vanek récolte 15 points en 18 matchs en saison régulière, mais il ralentit après un bon départ dans les séries (10 points en 17 rencontres). Comme prévu, il se joint au Wild du Minnesota à titre de joueur autonome durant l’entre-saison.

12 avril 2014

De mieux en mieux

Photo AFP

Pour la deuxième fois seulement en 20 ans, le CH connaît une saison de 100 points. Il termine au troisième rang de la division Atlantique, tout juste derrière le Lightning de Tampa Bay (101) et les Bruins de Boston (117), qu’il élimine tous les deux lors des deux premières rondes des séries.

17 mai 2014

Si proche et si loin

Les espoirs d’une participation à la finale s’estompent lorsque Chris Kreider entre en collision avec Carey Price lors du premier match de la finale de l’Est contre les Rangers. La saison du gardien est terminée. Dustin Tokarski fait son possible devant le filet, mais le Canadien ne fait plus le poids.

2 mars 2015

Bon coup

Marc Bergevin réalise un bon coup en échangeant deux choix au repêchage aux Oilers d’Edmonton en retour de Jeff Petry. Le défenseur se fait une bonne place dans l’équipe.

11 avril 2015

Price rafle tout !

Carey Price et les siens complètent une excellente saison. Le CH termine en tête de sa division et au deuxième rang du classement général avec 110 points. Les performances de Price lui vaudront les trophées Ted-Lindsay, Hart, Vézina et Jennings.

21 mai 2015

Recul

Le Canadien fait un pas en arrière en baissant pavillon en six matchs devant le Lightning en deuxième ronde des séries.

6 octobre 2015

Belle surprise !

Photo AFP

L’acquisition de Paul Byron via le ballottage donne des résultats au-delà des attentes. Patineur rapide, Byron devient bon marqueur et un outil de qualité en infériorité numérique.

25 novembre 2015

Catastrophe !

Photo AFP

Carey Price tombe au combat pour la deuxième fois en trois semaines. On ne le reverra plus du reste de la saison. Il est remplacé par Mike Condon, un jeune gardien qui possède peu d’expérience dans la LNH. Le Canadien dégringole au classement, lui qui avait remporté ses neuf premiers matchs et qui présentait une fiche de 15-4-2 lorsque Price a été blessé.

26 février 2016

Coup de maître !

Dale Weise et Tomas Fleischmann sont échangés aux Blackhawks de Chicago en retour de Phillip Danault et d’un choix de deuxième ronde que le Canadien utilisera pour repêcher le défenseur Alexander Romanov. Cette transaction deviendra l’une des meilleures de Bergevin.

9 avril 2016

Saison perdue

Le Canadien complète la saison avec une fiche de ,500 et rate les séries pour la première fois sous la direction de Bergevin. Après avoir joué au chat et à la souris toute la saison relativement à la nature de la blessure subie par Price, la direction de l’équipe révèle que son gardien souffre d’une entorse du ligament collatéral interne du genou droit.

29 juin 2016

Bombe sur Montréal !

Marc Bergevin largue une bombe en échangeant P.K. Subban, jugé trop dérangeant dans le vestiaire, aux Predators de Nashville en retour de Shea Weber. Le temps démontrera que le geste de Bergevin était justifié. Weber a toutefois vu ses deux dernières saisons écourtées par des blessures.

1er juillet 2016

Un pari qui rapporte

Photo Martin Chevalier

Marc Bergevin court sa chance avec Alexander Radulov, qui a laissé de mauvais souvenirs lors de son deuxième passage avec les Predators de Nashville, quatre ans plus tôt. Mais Radulov se révèle vite une bonne acquisition. Il termine au deuxième rang des marqueurs du Canadien avec 54 points.

14 février 2017

Retour vers le futur II

Deux jours après avoir été montré du doigt par Carey Price, Michel Therrien est remplacé par Claude Julien derrière le banc. Le Canadien montre une fiche de 31-19-8 sous la direction de Therrien, mais le message ne passe plus.

1er mars 2017

Joueurs « périmés »

Marc Bergevin ajoute du muscle à sa formation en faisant l’acquisition de Dwight King, Andreas Martinsen et Steve Ott. Les nouveaux venus n’apporteront rien de concret lors de leur court séjour avec l’équipe. Pour tout dire, ils sont dépassés. King quitte la ligue pour la KHL à la fin de la saison tandis que Ott se retire de la compétition. Martinsen est échangé aux Blackhawks de Chicago avant le début de la saison suivante.

9 avril 2017

Belle remontée

Le Tricolore termine au premier rang de la division Atlantique avec 103 points, une augmentation de 21 points par rapport à la saison précédente. Carey Price reprend du galon après un début de saison ordinaire.

22 avril 2017

Encore une élimination hâtive

Photo Martin Chevalier

Autre fin de saison hâtive. Henrik Lundqvist a le dessus sur Carey Price. Le Canadien ne marque que 11 buts en 6 matchs face aux Rangers.

1er juillet 2017

Pertes coûteuses

Marc Bergevin coupe les ponts avec Andrei Markov, doyen de l’équipe avec 16 saisons d’ancienneté. Un gros trou est créé sur le flanc gauche de la brigade défensive et au sein de l’attaque massive. Radulov quitte l’équipe pour Dallas, mais les explications sont moins claires dans son cas. « Radu » affirme s’être engagé envers les Stars avant de recevoir l’offre du CH. Mais il aurait préféré le Texas pour des raisons fiscales.

2 juillet 2017

Le gros lot pour Price

Le Canadien accorde le contrat le plus lucratif de son histoire à Carey Price. Étalée sur huit ans, l’entente stipule qu’une portion de 70 millions sur le montant global de 84 millions sera versée au gardien en primes de signature. À ceux qui estiment que c’est un contrat démesuré pour un gardien, Bergevin répond que Price est le joueur de concession de son équipe.

Été 2017

Ils n’ont fait que passer

Pour pallier la perte de Markov, Bergevin embauche un comité de trois défenseurs sur le marché des joueurs autonomes. L’expérience tournera au désastre. Mark Streit, Joe Morrow et David Schlemko ne feront pas long feu à Montréal.

7 avril 2018

Cauchemar !

Photo AFP

Retour à la case départ. Le Canadien termine la saison au 28e rang du classement général, là où il se situait lors de l’entrée en poste de Bergevin. Lors du bilan de la saison, le directeur général du Tricolore affirme que son équipe n’a pas été dans le coup de la saison. Il en attribue la cause à un problème d’attitude au sein des troupes.

15 juin 2018

Domi s’éclate !

Bergevin jette l’éponge avec Alex Galchenyuk en l’échangeant aux Coyotes de l’Arizona contre Max Domi. Les sceptiques rappellent que Domi n’a totalisé que 18 buts à ses deux dernières saisons avec les Coyotes. Mais il s’éclate à Montréal avec une production de 72 points, ce qui lui confère le premier rang des marqueurs du Canadien.

10 septembre 2018

Fin d’un mauvais roman

Après plusieurs semaines de tergiversations, le capitaine Max Pacioretty boucle ses bagages pour Las Vegas. Le Canadien obtient Nick Suzuki, qui se veut le joueur clé de la transaction, et Tomas Tatar. Mais l’air de Montréal a un effet revigorant sur Tatar, qui connaît la saison la plus productive de sa carrière.

6 avril 2019

Bon mais pas suffisant

Photo AFP

Malgré une récolte de 96 points, une augmentation de 25 points par rapport à la saison précédente, le Canadien rate les séries pour la troisième fois en quatre ans. Le nouveau venu Ryan Poehling s’offre un tour du chapeau à son baptême du feu dans la LNH.

1er juillet 2019

Plans à l’eau

Photo AFP

Les plans A et B de Bergevin tombent à l’eau. Matt Duchene, qui est joueur autonome sans compensation, préfère les Predators de Nashville au Canadien. Dans un geste audacieux, Bergevin soumet une offre hostile à Sebastian Aho, mais les Hurricanes de la Caroline ne perdent pas de temps à égaler l’offre faite à leur joueur numéro un.