Les Sorcelleries de Québec

Du 4 au 6 octobre, la population est invitée à se costumer et à prendre part à la première édition des Sorcelleries de Québec, une expérience immersive qui plaira aux amateurs de magie et de sorcellerie. À cette occasion, le Parc de l’Esplanade sera converti en village ensorcelé, où des activités pour les petits et les grands seront organisées.

Le Bal des Sorciers, qui se tiendra au Fairmont Le Château Frontenac, le 5 octobre, constituera un point culminant de ce festival. C’est dans l’ambiance envoûtante de la salle de bal que se retrouveront les sorcières et les sorciers au « jour 1 » d’une nouvelle année scolaire à l’école de magie de Fort Diamant. Un forfait Souper-bal est disponible. Voilà une occasion inespérée de déguster un repas trois services concocté par le chef Frédéric Cyr, directeur culinaire du Fairmont Le Château Frontenac, tout en plongeant dans un univers empreint de mystère et de magie.

♦ Billets et détails de l’événement : sorcelleriesdequebec.com