L’ex-imam dévoilé

Et l’on sait aussi que Hassan Guillet a mobilisé la communauté musulmane pour réussir à être désigné candidat. C’est également donc une déception pour elle. Le PLC se retrouve responsable d’un affrontement entre des communautés culturelles dont on sait qu’elles sont courtisées par la plupart des partis politiques dans cette élection à l’issue encore incertaine.

Quand on joue le clientélisme, comme le fait le PLC, le parti le plus multiculturel du Canada, on doit en payer les pots cassés. Et surtout apprendre la prudence, car dans notre société de transparence, le passé d’un candidat n’est plus à l’abri de l’intolérance qui vise d’autres communautés. Dans ce cas-ci, on ne peut pas reprocher à la communauté juive d’avoir été vigilante.