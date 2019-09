Mordre dans les pommes!

De retour du verger avec un sac rempli de pommes, il est maintenant temps de les déguster ! Comment préférez-vous ce fruit : pelé, tranché, en quartiers, en dessert ou tout entier ?

Le coupe-pomme 4-en-1 de Starfrit peut peler, trancher et retirer le cœur d’une pomme simultanément, en un seul geste. Il compte en plus un coupe-spirale convenant à différents fruits et légumes, pour créer des recettes et des présentations des plus originales. Son pied antidérapant permet d’utiliser cet outil sur plusieurs types de surfaces, tandis que son éplucheur à ressort s’adapte à toutes les pommes en évitant le gaspillage.