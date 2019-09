Naterro, une boutique à découvrir

C’est désormais sous une nouvelle désignation qu’Homéopathie Québec évoluera. Ainsi, Naterro - santé, pharma & cie – nom issu de l’amalgame des mots nature, terre et eau – traduit encore mieux l’ensemble des services offerts par l’entreprise. En effet, en plus des services d’homéopathie qui ont fait sa réputation, Naterro offre des consultations privées, des produits naturels, des biocosmétiques et de l’accompagnement en gestion de poids santé.

«Naterro est l’unique commerce de produits naturels à Québec où un diplômé en pharmacie travaille sur place, a rappelé Yvan Bourgault, copropriétaire. Ce dernier peut donc s’assurer de la compatibilité des produits homéopathiques ou naturels avec la condition médicale du client ainsi que ses médicaments d’ordonnance. Nous confectionnons aussi les préparations homéopathiques sur mesure, et sur-le-champ, pour les clients.»