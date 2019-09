Peut-on dire: J’aime Woody ?

On ne dit pas ces choses-là

Il y a eu deux enquêtes sérieuses qui n’ont débouché sur rien. Le plus important : Woody Allen n’a fait face à aucune accusation. Mais ces allégations ont refait surface récemment, en 2014, quand Dylan a publié une lettre les réitérant.

Alors, à partir de là, on fait quoi ? Ça devient une question purement personnelle : on croit la présumée victime ou on croit Woody Allen ?

Dans la foulée de #metoo (et de son mot-clic prédécesseur #Agressionnondénoncée), on a beaucoup entendu parler du mot-clic #onvouscroit. J’ai toujours eu un problème avec cette notion. Pourquoi croire sur parole une personne qui se prétend victime alors qu’on n’a pas tous les éléments de preuve ? Présumer de l’innocence de quelqu’un, c’est aussi dommageable que présumer de la culpabilité de quelqu’un.

Vous connaissez ma position : tant qu’une personne n’a pas été accusée, puis jugée, on s’abstient. Et on ne fait pas son procès sur la place publique.

Dans le cas de Woody Allen, il n’a été accusé de rien. Scarlett­­­ Johansson a déclaré au Hollywood Reporter : « Je vois Woody Allen quand je le peux et j’ai eu plusieurs conversations avec lui [au sujet des allégations]. [...] J’ai été très directe avec lui et il est très direct avec moi. Il maintient qu’il est innocent, et je le crois. »