[PHOTOS] Une scène spectaculaire pour Céline Dion au Centre Vidéotron

Une quarantaine de chansons au programme, un spectacle bilingue pour le Québec et un rendu visuel spectaculaire: Le Journal a découvert vendredi, en primeur, les premiers détails de la tournée Courage de Céline Dion, avec un accès privilégié à sa nouvelle scène installée depuis trois jours au Centre Vidéotron.

Vendredi, trois jours après avoir commencé le montage, l’équipe montrait pour la toute première fois le fruit de son travail à des gens en dehors de la production.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Proche collaborateur de Céline Dion depuis plus de 30 ans, Yves Aucoin travaille sur le nouveau spectacle depuis le mois de janvier.

Ce qui frappe, au premier coup d’œil, c’est la scène qui prend toute la largeur de la patinoire du Centre Vidéotron. Elle est conçue pour amener la star très près des spectateurs, mais aussi pour démontrer le fruit des cours de danse qu’elle a suivis récemment.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Une scène très vaste qui permettra à la star de danser et «déployer toute son énergie», a fait valoir le concepteur Yves Aucoin.

«Céline est à un moment dans sa vie où elle a le goût de brasser les choses, d’avancer plus loin», a-t-il confié.

Des éclairages et projections vidéo à la fine pointe de la technologie viendront habiller le spectacle. «On a beaucoup d’automation, de choses qui bougent dans l’espace. Il y aura des surprises, et il y a des choses qu’on teste encore», a mentionné M. Aucoin.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Céline Dion sera omniprésente dans le spectacle, notamment grâce à des vidéos. «On va reconnaître ses succès, ses chansons, mais elle a encore plus le feu sacré qu'avant. J’ai beaucoup travaillé avec elle dernièrement, et ça se passe. Elle est intéressée, impliquée, prend des décisions, prend les choses en main.»

Une quarantaine de chansons

Côté musical, les répétitions devaient débuter vendredi soir. Outre quelques nouvelles personnes qui se sont greffées à l’équipe, Céline Dion travaille avec les mêmes musiciens et artisans qu’à Las Vegas, avec Scott Price à la direction musicale. En tout, 14 musiciens et trois choristes la retrouveront.

Ses looks scéniques seront signés Pepe Munoz et Sydney Lopez.

Quant au choix des chansons, Yves Aucoin a révélé qu’exceptionnellement pour Québec, Montréal et Ottawa, Céline Dion présentera un spectacle bilingue. Une quarantaine de pièces seraient au programme, en français et en anglais.

Yves Aucoin a aussi mentionné qu’elle ferait «quelques-unes» des chansons de son nouvel album anglophone, qui ne sera pas encore lancé au moment où la tournée prendra son envol.

Bien sûr, il y aura des incontournables comme My Heart Will Go On, et certaines pièces qu’elle n'a pas chantées sur scène depuis longtemps. Il y aura aussi un moment où on la retrouvera complètement seule sur scène.

Faits saillants