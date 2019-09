Policier suspendu 15 jours sans solde pour un accident

Un policier de Repentigny a reçu une sanction « exemplaire » de 15 jours de suspension, car il a causé un accident en tentant de prendre une bretelle d’autoroute à l’envers pour répondre à un appel d’urgence plus rapidement.

« Le policier ne doit donc jamais prendre la solution la plus rapide au détriment de la sécurité des citoyens », a rappelé le juge administratif Pierre Drouin dans une décision rendue la semaine dernière.

Le Comité de déontologie policière a ainsi imposé à l’agent Marc-André Urèche une suspension de 15 jours sans solde pour avoir conduit son autopatrouille de façon imprudente, le 15 octobre 2016.

Homme armé

Ce jour-là, le patrouilleur répondait à un appel d’urgence à propos d’un homme armé, cagoulé et vêtu de noir, circulant dans un secteur résidentiel de Charlemagne, sur la Rive-Nord.

Il s’agissait d’une intervention à haut risque nécessitant la présence de plusieurs policiers du Service de la sécurité publique de Repentigny.

L’agent Urèche et son partenaire Kevin Laprade ont activé la sirène et les gyrophares pour arriver sur les lieux le plus rapidement possible en empruntant l’autoroute 40.

À la suggestion de son collègue, Marc-André Urèche s’est engagé en sens inverse dans la bretelle donnant sur le boulevard Pierre-Le Gardeur, pour gagner une minute.

La manœuvre n’a malheureusement pas eu l’effet escompté puisque le duo de patrouilleurs a percuté une Toyota Corolla comptant cinq passagers à son bord.

Personne n’a été gravement blessé, mais la conductrice et sa mère ont toutes deux subi des entorses cervicales lorsque leur voiture s’est retrouvée dans le fossé après l’impact.

Dissuader les policiers

« Le Comité partage l’avis de la procureure du commissaire voulant qu’il faille dissuader la communauté policière de prendre une décision aussi dangereuse que celle de s’engager à l’envers dans l’entrée d’une autoroute, ce qui est de plus interdit par la loi, et ce, même à un policier en situation d’urgence », a insisté le juge administratif Drouin, rappelant que le geste de l’agent Urèche constituait un « grave manque de jugement ».

« Le policier possède des pouvoirs d’exception, ce qui implique des responsabilités d’exception », a poursuivi le président du Comité, imposant une sanction trois fois plus longue que celle que suggérait l’avocate du policier.