Qualinet: 25 ans d’après-sinistres

Marie-Christine a rencontré Éric Pichette, président et chef de la direction du Groupe Qualinet, qui fête ses 25 ans. En entrevue, l’entrepreneur a parlé de la mission et de la dimension humaine de l’entreprise. « Vingt-cinq ans, c’est plein d’événements, a-t-il déclaré. Il est arrivé plein de choses en 25 ans. Toutes sortes de sinistres que les gens ont vécus : des dégâts d’eau, des dégâts d’incendie, des dégâts d’huile, du vandalisme. Il est arrivé des catastrophes, que l’on pense au Saguenay ou à des ouragans. »

Apprenez-en plus sur l’entrepreneur, sur les moments forts du Groupe, mais aussi sur la détermination, nécessaire au succès de toute entreprise. M. Pichette a également parlé de l’importance d’être bien entouré et de pouvoir compter sur des équipes motivées. « On est une belle équipe, avec de bons employés, de bons franchisés, partout au Québec », a-t-il souligné.

C’est aussi demain, à l’émission, que sera dévoilé le gagnant des 10 000 $ du concours Gagnez votre voyage de rêve avec Qualinet, organisé en collaboration avec le Journal de Québec et le Journal de Montréal. M. Pichette accorde une importance toute particulière à ce concours. « Ça n’a pas été toujours facile, a-t-il rappelé. On a eu des hauts et des bas. Les clients ont toujours été là. Les clients, les assureurs, nos partenaires franchisés... On voulait remercier la clientèle. »